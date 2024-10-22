Названы сочетания продуктов, которых лучше избегать

Некоторые комбинации продуктов могут привести к дискомфорту и проблемам с пищеварением. Кроме того, некоторые продукты могут помешать всасыванию других: например, кофе может нарушить усвоение кальция и железа из пищи. «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог Европейского Медицинского Центра (EMC) Екатерина Федосьина.

«Употребление большого количества жирной еды, особенно в сочетании с алкоголем или кофеином, может вызвать ощущение тяжести и несварение. Кофеин может влиять на усвоение некоторых минералов, таких как кальций и железо. Поэтому не стоит пить кофе или чай сразу после еды, богатой этими минералами. Алкоголь раздражает слизистую оболочку желудка и кишечника. Поэтому его употребление в сочетании с острой или кислотной пищей может усилить раздражение и вызвать дискомфорт», — отметила доктор.

Также она подчеркнула, что кальций, в свою очередь, тоже может мешать усвоению железа из растительных источников.

«Поэтому сочетание продуктов, богатых кальцием — молочные продукты, с продуктами, богатыми негемовым железом — зеленые листовые овощи, может снизить усвоение железа», — рассказала врач.

По словам врача, обычно наша пищеварительная система справляется с разными сочетаниями продуктов. Однако людям с пищевыми непереносимостями и аллергиями, замедленным пищеварением и синдромом раздраженного кишечника (СРК) или другими заболеваниями ЖКТ в анамнезе стоит осторожнее их сочетать.

«Например, если у человека есть непереносимость лактозы, то молочные продукты, особенно в сочетании с любыми другими, могут усилить вздутие, газообразование, диарею и спазмы. У некоторых людей есть мальабсорбция фруктозы — трудности с ее всасыванием в кишечнике. В этом случае употребление фруктов с высоким содержанием фруктозы, например, яблок и груш, может вызвать вздутие и дискомфорт», — отметила специалист.

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