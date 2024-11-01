Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин надругался над десятилетней племянницей, когда другие родственники ушли по делам

Mash: в Дагестане мужчина надругался над десятилетней племянницей

close
Shutterstock/271 EAK MOTO

В Дагестане 40-летний мужчина надругался над своей десятилетней племянницей, когда другие родственники ушли по делам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Кизилюртовском районе. Весной текущего года к проживавшей там семейной паре в гости приехала племянница со своей матерью. Десятилетняя девочка осталась дома с дядей, а ее мать и тетя в это время ушли по делам.

Пока родственниц не было дома, мужчина стал задавать ребенку недетские вопросы и надругался над девочкой. После содеянного он заставил малолетнюю молчать, убедив в том, что ей никто не поверит.

Однако спустя полгода молчания о произошедшем, ребенок все же рассказал о насилии. Тетя девочки обратилась в правоохранительные органы. Мужчина не стал отрицать факт совершения преступления, его задержали.

Ранее петербургский педофил надругался над школьницей из Саранска по переписке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами