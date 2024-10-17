Россиян предупредили о последствиях прогулок без шапки в холод

Когда температура на улице падает до +1°C и ниже, мужчинам важно надевать головной убор, чтобы избежать облысения. Об этом в беседе с Life сообщила врач-дерматолог, трихолог Татьяна Егорова. Она пояснила, что холод замедляет кровообращение, нарушая питание волосяных фолликулов.

«Если в мороз ходить без шапки, то волосы точно выпадут. Потому что фолликул волосяной — это быстро делящийся орган и он очень чувствителен к изменению внешней среды. Если она неблагоприятна, то да, волосы могут выпадать», — сказала специалист.

Она добавила, что состояние волос зависит также от генетики и состояния здоровья человека.

Трихолог Мелисса Маллам до этого предупреждала, что расчесывание волос от кончиков к корням может спровоцировать выпадение волос и повысить их ломкость.

Врач также порекомендовала обзавестись правильными аксессуарами для создания причесок — шелковыми или атласными резинками. Они, по ее словам, не «выдергивают» волосы и способствуют сохранению их эластичности. Дополнительно защитить волосяные стержни может покупка наволочек из тех же материалов.

Ранее в США одобрили таблетки против облысения.