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Врач рассказал, какие напитки могут спровоцировать облысение у мужчин

Daily Mail: энергетики могут повысить риск развития мужского облысения

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Freepik.com

По словам турецкого специалиста в области трансплантации волоса  Абдулазиза  Балви, чрезмерное увлечение энергетическими напитками может стать причиной выпадения волос у мужчин. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Врач объяснил, что многие энергетики содержат витамины и минералы, важные для обеспечения нормального роста волос. Однако в составе большинства напитков эти питательные вещества присутствуют в избытке.

Балви уточнил, что токсичны для волос и организма в целом витамин А и селен в высоких дозах. Некоторые популярные напитки могут содержать более 100% рекомендуемой дневной нормы потребления этих веществ. Повышение уровня этих веществ в организме может быть триггером очаговой алопеции — заболевания, при котором иммунная система ошибочно уничтожает клетки волос, что приводит к появлению очагов облысения на голове.

Доктор добавил, что напитки таких брендов как Red Bull, Prime и Monster, могут содержать до 150 мг кофеина — почти вдвое больше, чем чашка черного кофе. Умеренное воздействие кофеина может стимулировать рост волос, а чрезмерное — способствовать усилению стресса и гормональному дисбалансу, негативно влияющему на функционирование волосяных фолликулов.

Ранее были названы три витамина, которые помогают улучшить состояние волос.

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