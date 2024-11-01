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Власти рассказали, когда начнет работу новая Камчатская краевая больница

Губернатор Солодов: Камчатская краевая больница начнет работу в апреле 2025 года

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Илья Питалев/РИА Новости

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал во время брифинга, что новая Камчатская краевая больница начнет принимать первых пациентов в апреле 2025 года. Его слова передает РИА Новости.

По словам Солодова, строительство новой больницы ведется в Петропавловске-Камчатском. Ожидается, что строительные работы завершатся до конца 2024 года.

«В следующем году мы будем заниматься приемкой, оформлением работ и финансовыми расчетами. Мы скрупулезно будем приемку осуществлять, чтобы здесь все было сделано. Когда сюда придет первый пациент? Весной 2025 года», — поделился глава региона.

Он добавил, что в настоящее время разрабатывается проект детской краевой больницы. После того, как проект будет утвержден, власти начнут планировать строительство.

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