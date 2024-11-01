Власти рассказали, когда начнет работу новая Камчатская краевая больница

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал во время брифинга, что новая Камчатская краевая больница начнет принимать первых пациентов в апреле 2025 года. Его слова передает РИА Новости.

По словам Солодова, строительство новой больницы ведется в Петропавловске-Камчатском. Ожидается, что строительные работы завершатся до конца 2024 года.

«В следующем году мы будем заниматься приемкой, оформлением работ и финансовыми расчетами. Мы скрупулезно будем приемку осуществлять, чтобы здесь все было сделано. Когда сюда придет первый пациент? Весной 2025 года», — поделился глава региона.

Он добавил, что в настоящее время разрабатывается проект детской краевой больницы. После того, как проект будет утвержден, власти начнут планировать строительство.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по модернизации столичной медицины.

Градоначальник отметил, что программа модернизации городских клиник продолжится в ближайшую трехлетку. В планах — строительство 31 медицинского объекта.

Ранее на Камчатке смогли остановить птичий грипп на птицефабрике.