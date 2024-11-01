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Врач объяснил, какими проблемами грозит задержка в переваривании пищи

Врач Белоусов: задержка в переваривании пищи грозит метеоризмом

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Задержка в переваривании пищи может негативно отразиться на состоянии пищеварительной системы. Об этом РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

По его словам, из-за этого может возникать чувство тяжести в животе, пропадать аппетит, появляться метеоризм или неприятные послевкусовые ощущения. Врач уточнил, что время переваривания еды будет зависеть от нескольких факторов, включая типы потребляемых продуктов, генетику и состояние здоровья.

Белоусов также добавил, что белкам, жирам и углеводам требуется разное количество времени на переваривание в организме. Помимо этого, долго перевариваться могут продукты, которые являются более сложными структурно.

Врач-гастроэнтеролог Европейского Медицинского Центра (EMC) Екатерина Федосьина до этого рассказала «Газете.Ru», что дольше всего в организме перевариваются жирные и жареные продукты. Они дают дополнительную нагрузку на органы ЖКТ и могут вызывать запоры и застой в кишечнике.

Ранее было названо время переваривания разных продуктов.

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