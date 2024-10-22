Названо время переваривания разных продуктов

От вида и обработки пищи зависит то время, за которое она переваривается. Два типа пищи перевариваются дольше всего: жирные и жареные продукты. На их переваривание может уходить шесть и более часов. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог Европейского Медицинского Центра (EMC) Екатерина Федосьина.

«Вода, например, практически не задерживается в желудке и сразу поступает в тонкий кишечник. На овощи и фрукты нашему организму нужно в среднем от получаса до двух часов. Причем сырые овощи с высоким содержанием клетчатки могут задерживаться дольше. Цельнозерновые продукты перевариваются от двух до трех часов, обеспечивая более длительное чувство сытости. Обезжиренные молочные продукты перевариваются быстрее — около двух часов, а жирные сыры могут перевариваться до пяти часов. Рыба и морепродукты перевариваются за полчаса-час. А красное мясо может задерживаться в желудке до четырех часов», — рассказала врач.

Время переваривания разных продуктов зависит от многих факторов. В их числе химический состав пищи, структура продуктов, наличие клетчатки, способ приготовления и индивидуальные особенности пищеварительной системы.

«Например, простые углеводы — моносахариды и дисахариды, которые есть во фруктах, меде и сахаре, перевариваются и усваиваются быстро. Они обладают простой структурой и легко расщепляются. Сложные углеводы — полисахариды, например, крахмал в зерновых и корнеплодах, требуют больше времени, ведь сначала их нужно расщепить до простых сахаров», — отметила врач.

Белки состоят из длинных цепей аминокислот, которые тоже необходимо расщепить. Поэтому белковые продукты, такие как мясо, рыба, яйца и бобовые, требуют более сложной обработки в организме.

«Жиры — самые энергоемкие микронутриенты и сложнее поддаются расщеплению. Переваривание жиров происходит главным образом в тонком кишечнике с участием желчи, которая эмульгирует жиры, и липазы поджелудочной железы, которая расщепляет их на жирные кислоты и глицерин», — заключила доктор.

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