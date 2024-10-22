Врач рассказала, как время переваривания продуктов влияет на состояние ЖКТ

Дольше всего в организме перевариваются жирные и жареные продукты. Они дают дополнительную нагрузку на органы ЖКТ и могут вызывать запоры и застой в кишечнике, об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог Европейского Медицинского Центра (EMC) Екатерина Федосьина.

«Продукты с длительным временем переваривания могут замедлять перистальтику кишечника. Это может стать причиной запоров. Также это может привести к их застою в кишечнике, где они подвергаются ферментации бактериями. Это может вызвать избыточное газообразование, вздутие и дискомфорт», — рассказала врач.

Жирные продукты перевариваются медленно, так как организму требуется больше усилий и ферментов для их расщепления.

«Кроме того, длительное нахождение пищи в желудке может вызвать ощущение тяжести, вздутие, изжогу и привести к диспепсическим явлениям, например, рвоте или диарее», — рассказала врач.

Однако это не значит, что от таких продуктов нужно отказываться. По словам доктора, некоторые медленно перевариваемые продукты — пища для полезных кишечных бактерий, которые поддерживают здоровый баланс микрофлоры.

«Кроме того, слишком быстрое прохождение пищи через кишечник может привести к тому, что организм не успеет забрать из нее все необходимые питательные вещества. Это негативно сказывается на общем состоянии здоровья», — заключила специалист.

Ранее врач описала вред от популярной мясной диеты.