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Московская студентка отдала мошенникам украшения бабушки и дедушки

Baza: в Москве студентка отдала мошенникам украшения бабушки и дедушки

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Depositphotos

В Москве 18-летняя студентка доверилась мошенникам и потеряла украшения своих бабушки и дедушки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, 29 октября девушке позвонил неизвестный, который предложил ей продлить действие сим-карты — москвичка продиктовала ему код из SMS. После этого ей начали звонить аферисты, представлявшиеся «сотрудниками ФСБ». Преступники убедили студентку, что в ее отношении возбудили уголовное дело и к ней скоро придут с обыском.

Чтобы якобы исправить ситуацию, мошенники предложили ей задекларировать все деньги и украшения, которые есть дома. Студентка поверила аферистам и передала курьерам преступников наличные деньги, а также украшения бабушки и дедушки.

Общий ущерб от действий злоумышленников составил 900 тысяч рублей. Обращалась ли студентка в полицию, не уточняется.

Ранее чувашский профессор лишилась 11 млн рублей после телефонного звонка.

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