Чувашский профессор лишилась 11 млн рублей после телефонного звонка

В Чувашии профессор поверила звонившим ей мошенникам и лишилась 11 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Профессор из Чебоксар рассказала, что 3 октября с ней связался неизвестный, который представился сотрудником оператора сотовой связи. Он убедил ее продиктовать коды из СМС-сообщений под предлогом якобы продления пользования СИМ-картой.

После этого россиянке стали звонить аферисты, представлявшиеся то «сотрудниками «Госуслуг», то «Центробанка», то «службы безопасности». Преступники убедили ее продать машину и отдать все сбережения.

В какой-то момент профессор рассказала о происходящем друзьям, которые сообщили ей, что это мошенники. После этого, 28 октября, россиянка обратилась за помощью в правоохранительные органы. Общий ущерб от действий аферистов составил 11 млн рублей.

Ранее пенсионер из Петербурга думал, что помогает полиции, и лишился 12 млн рублей.