Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Наркотики на 24 млн рублей пытались ввезти в Россию из Польши под видом моющего средства

В Россию из Польши пытались ввезти наркотики на 24 млн рублей

close
Калининградская областная таможня

В Калининградской области пресекли ввоз в РФ партии наркотиков под видом моющего средства на 24 млн рублей. Об этом сообщает ФТС России.

По информации Telegram-канала, сотрудники таможни на пункте пропуска Мамоново-2 обнаружили в автомобиле, прибывшем из Польши, 16,5 кг гашиша и синтетических наркотиков. Запрещенные вещества везли под видом моющего средства. Отмечается, что найти криминальный груз помогла служебная овчарка.

Сообщается, что стоимость партии на черном рынке оценили в 24 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы от 15 лет до пожизненного срока со штрафом до миллиона рублей.

До этого в Ярославской области полицейские задержали мужчину, который производил наркотики и планировал реализовать крупную партию мефедрона. В шинах автомобиля россиянина нашли более 25 кг наркотика.

Ранее калининградские полицейские подкидывали людям наркотики и издевались над ними.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами