Наркотики на 24 млн рублей пытались ввезти в Россию из Польши под видом моющего средства

В Калининградской области пресекли ввоз в РФ партии наркотиков под видом моющего средства на 24 млн рублей. Об этом сообщает ФТС России.

По информации Telegram-канала, сотрудники таможни на пункте пропуска Мамоново-2 обнаружили в автомобиле, прибывшем из Польши, 16,5 кг гашиша и синтетических наркотиков. Запрещенные вещества везли под видом моющего средства. Отмечается, что найти криминальный груз помогла служебная овчарка.

Сообщается, что стоимость партии на черном рынке оценили в 24 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы от 15 лет до пожизненного срока со штрафом до миллиона рублей.

До этого в Ярославской области полицейские задержали мужчину, который производил наркотики и планировал реализовать крупную партию мефедрона. В шинах автомобиля россиянина нашли более 25 кг наркотика.

Ранее калининградские полицейские подкидывали людям наркотики и издевались над ними.