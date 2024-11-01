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В СМИ обсуждают историю встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна

Ильхам Алиев: почему Армения не требует Рубена Варданяна

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REUTERS

Газета «Грапарак» со ссылкой на присутствовавшего на БРИКС в Казани министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна сообщила, что в ходе переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна был поднят вопрос военнопленных Нагорного Карабаха, которых больше года удерживают в азербайджанских тюрьмах.

По данным газеты «Грапарак», Ильхам Алиев спросил у Никола Пашиняна, почему Армения не требует вернуть плененного Рубена Варданяна.

На это Пашинян ответил Алиеву, что Азербайджан его все равно не отдаст.

«Вместо этого его требуют из другой страны, Владимир Путин требует его освободить», — заявил Алиев.

Напомним, предприниматель армянского происхождения Рубен Варданян ранее вышел из гражданства РФ и уехал в Нагорный Карабах. За попытки предотвратить гуманитарную катастрофу внутри блокадного региона Варданяна номинировали на Нобелевскую премию мира.

В октябре 2024 года в рамках дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин призвал Баку проявить милосердие к арестованному бывшему руководству Нагорного Карабаха, включая Рубена Варданяна.

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