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В российских школах призвали ввести уроки по плаванию

Общественник Ветров: перед летними каникулами детей в школах нужно учить плавать

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Depositphotos

В школах необходимо внедрить обязательные практические занятия по обучению детей плаванию и спасению утопающих. Проводить их следует перед летними каникулами. Такое предложение председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову, передает RT со ссылкой на копию обращения.

Летом дети купаются в реках, озерах и морях, при этом попадают в опасные ситуации, что иногда приводит к трагедиям, отметил Ветров в своем обращении. По его мнению, причиной таких случаев зачастую становится неумение детей держаться на воде и незнание важных правил плавания.

Общественник призвал ввести уроки плавания в школах, а также обучить детей спасать утопающих и правильно вести себя на воде. Проводить такие занятия он предложил в учебных бассейнах, привлекая к ним профессиональных тренеров и сотрудников МЧС.

До этого Ветров предлагал разрешить школьникам снимать видео вместо сочинения на тему «Как я провел лето». По его мнению, процесс создания ролика будет развивать у детей творческие способности.

Россиянам ранее объяснили, почему опасно плавать в запрещенных водоемах.

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