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В России призвали освободить детей от домашних заданий в первые дни учебы

Общественник Ветров: в первые дни учебы не нужно давать детям домашние задания

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В России необходимо отказаться от заданий на дом и внедрения в учебный процесс сложных предметов в первые учебные дни сентября, считает председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Это поможет снизить у учащихся уровень стресса, заявил он в обращении к главе Минпросвещения Сергею Кравцову, передает RT со ссылкой на копию документа.

Начало нового учебного года – это само по себе стрессовое время для школьников – Дети сталкиваются с необходимостью резко перестроить распорядок и режим дня, рацион питания. Все это может вызвать у них признаки депрессии и привести к психологическому отторжению обучения, считает общественник, отметил Ветров.

Проблемой является отсутствие «мостика» между летними каникулами и учебой, считает эксперт. Он призвал помочь школьникам и отказаться от домашних заданий и введения в программу сложных предметов в начале учебного года. Эти меры поддержки должны распространяться на учащихся, которым в конце года не нужно сдавать выпускные экзамены и поступать в вузы, заключил общественник.

Напомним, до этого глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг также призвал установить максимально допустимый вес школьных рюкзаков и запустить проверку популярных ранцев на предмет их соответствия медицинским требованиям безопасности.

Ранее эксперт поделилась советами, как быстро восстановить учебный ритм после каникул.

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