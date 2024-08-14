Фитнес-эксперт рассказал о плюсах и минусах поездок на работу на велосипеде

Регулярные поездки до работы на велосипеде являются одним из лучших видов кардио с щадящей нагрузкой на суставы и позвоночник. Об этом «Москве 24» рассказал фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский.

По его словам, такая физическая нагрузка может заменить бег или «норвежскую ходьбу». Однако у этого есть и минусы. Так, интенсивная поездка может сказаться на качестве профессиональной деятельности, если сотрудник устанет, отметил эксперт. В связи с этим он рекомендует выходить из дома заранее, чтобы не торопиться и доехать до работы в свое удовольствие.

«Главной же проблемой является количество автотранспорта и, как следствие, вдыхаемый воздух. В момент физической нагрузки, частота сердечных сокращений повышается, легкие работают активнее, а это значит, что человек начинает активно вдыхать пыль и выхлопные газы. Другими словами, если ваш путь на работу не лежит через лесопарковую зону, можно постараться найти объездные «зеленые» пути, либо не кататься каждый день», — заключил Каневский.

Нейробиолог из Нью-Йоркского университета Венди Сузуки до этого говорила, что физическая активность, такая как быстрая ходьба и езда на велосипеде, повышает производительность мозга. Упражнения также увеличивают размер гиппокампа, области, имеющей решающее значение для формирования и хранения воспоминаний.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожал прокат самокатов и велосипедов.