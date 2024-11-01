Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянку, заставившую сына выпить чистящее средство, будут судить в Сибири

В Сибири будут судить женщину, заставившую сына выпить чистящее средство

close
Shutterstock

В Сибири перед судом предстанет женщина, которая заставила 11-летнего сына выпить кружку чистящего средства. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ в отношении многодетной жительницы Манского района. Отмечается, что женщина не признает свою вину. По словам россиянки, она хотела лишь наказать и испугать ребенка.

Сейчас пострадавший мальчик проживает дома с отцом, братьями и сестрами. Он продолжает восстановление после госпитализации в реанимацию и уже посещает школу, ему предстоит еще одна операция.

Инцидент произошел в поселке Камарчага. Многодетная мать вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения. Это не понравилось 11-летнему сыну, и он сделал родительнице замечание. После этого россиянка напала на ребенка с кочергой, а затем налила ему в стакан «Азелит» и заставила выпить. Мальчик ощутил серьезное недомогание, пришедший домой отец вызвал скорую помощь.

Ранее мать из Курска сдавила младенцу горло поясом из-за страха не справиться с воспитанием.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами