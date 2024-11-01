Россиянку, заставившую сына выпить чистящее средство, будут судить в Сибири

В Сибири перед судом предстанет женщина, которая заставила 11-летнего сына выпить кружку чистящего средства. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ в отношении многодетной жительницы Манского района. Отмечается, что женщина не признает свою вину. По словам россиянки, она хотела лишь наказать и испугать ребенка.

Сейчас пострадавший мальчик проживает дома с отцом, братьями и сестрами. Он продолжает восстановление после госпитализации в реанимацию и уже посещает школу, ему предстоит еще одна операция.

Инцидент произошел в поселке Камарчага. Многодетная мать вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения. Это не понравилось 11-летнему сыну, и он сделал родительнице замечание. После этого россиянка напала на ребенка с кочергой, а затем налила ему в стакан «Азелит» и заставила выпить. Мальчик ощутил серьезное недомогание, пришедший домой отец вызвал скорую помощь.

Ранее мать из Курска сдавила младенцу горло поясом из-за страха не справиться с воспитанием.