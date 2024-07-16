Пьяная россиянка избила сына кочергой и заставила выпить средство для очистки жира

Жительницу Красноярского края подозревают в том, что она заставила сына выпить средство для очистки жира. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Инцидент произошел в поселке Камарчага. По данным источника, многодетная мать вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения. Это не понравилось 11-летнему сыну и он сделал родительнице замечание.

После этого недовольная мать напала на ребенка с кочергой, затем налила химикат в стакан и дала пострадавшему. Тот выпил средство и почувствовал серьезное недомогание. В этот момент домой пришел отец, который оперативно вызвал скорую помощь и спас сына.

«У пострадавшего ожоги полости рта и верхних дыхательных путей. Он в больнице», – сообщается в публикации.

Правоохранители задержали мать, она призналась в содеянном. В отношении россиянки возбудили уголовное дело. Известно, что в семье четыре ребенка.

Как сообщает «Проспект Мира» со ссылкой на прокуратуру, после того, как химикат попал в организм, ребенок вырвал, поэтому ожог пищевода он не получил. В беседе с правоохранителями мать заявила, что сыну не понравилось то, что она пришла пьяной домой и женщина «хотела, чтоб он замолчал».

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