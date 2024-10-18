Патриарх попросил не распространять закон о запрете чайлдфри на монашек

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил авторов законопроектов о запрете пропаганды чайлдфри внести в них поправки, выводящие из-под их действия информацию о монашестве. Об этом РИА Новости сообщила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

По ее словам, принятие законопроектов в действующей редакции приведет к тому, что под запретом окажется «распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, исключающем деторождение».

17 октября Госдума одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий пропаганду идеологии чайлдфри. Предполагается, что изменения будут внесены в шесть действующих федеральных законов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что законопроект запрещает только пропаганду идеологии, и окончательное решение о рождении детей будет принимать женщина.

Ранее в Госдуме предложили ввести налог для бездетных.