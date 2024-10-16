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В Коркино девочка получила ожоги 90% тела из-за того, что мать спутала воду с бензином

В Коркино ребенок получил 90% ожогов тела из-за пожара на кухне

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МЧС России

Жительница Челябинской области попала в больницу вместе с дочерью из-за пожара в доме. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел в городе Коркино. Женщина готовила еду на газовой плите и в какой-то момент решила добавить воды, но вместо этого плеснула в кастрюлю бензин.

В результате огонь охватил 36 квадратных метров жилья. Пострадали сама хозяйка и ее 14-летняя дочь, обеих направили в больницу с сильными ожогами.

На кадрах с места инцидента заметно, что дом полностью выгорел. Серьезные повреждения получили не только вещи в помещениях, но и окна, стены.

Как сообщает 74.ru со ссылкой на местные издания, ребенок получил ожоги 90% тела. Известно, что на девочке загорелась одежда, когда она выбегала из дома. Из реанимации местной больнице ее планируют транспортировать в Челябинск, чтобы она продолжила лечение.

Мать получила ожоги ноги.

Ранее в московском отеле неизвестный устроил пожар в номере гостьи.

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