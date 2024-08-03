Терроризм в чистом виде: Захарова связала угрозы уничтожения Крымского моста с выборами в США Захарова считает, что угроза атаковать Крымский мост связана с выборами в США

Глава ГУР Кирилл Буданов* заявил, что в течение нескольких месяцев Киев уничтожит Крымский мост. Новые удары по территории России анонсировал и глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Их заявления официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала терроризмом в чистом виде и демонстрацией своих «достижений» США, чтобы получить новое финансирование.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о возможной новой атаке на Крымский мост может быть связано с выборами в Америке. Об этом она рассказала в беседе с «Известиями» .

«Удивляет то, что он [Буданов] обозначил сроки — несколько месяцев. Не является ли это частью предвыборной кампании в США, в ходе которой должны быть представлены убедительные доказательства «достижений» Белого дома и Банковой. Вместе с Белым домом спишут под это очередную пару миллиардов долларов. Строить на Украине американцы не могут ничего: ни мосты, ни демократию. Только рушат».

По мнению Захаровой, Крымский мост для россиян стал символом созидательной силы, стремления народа к труду и миру. Она добавила, что официальные лица Украины публично призывали уничтожить сооружение, а также организовали атаки на мост, в результате которых погибли люди.

Подготовка к переговорам

Политолог Василий Колташов в разговоре с «Известиями» назвал заявление Буданова психологической игрой:

«Это украинская попытка подготовки к переговорам. Попытка улучшить переговорные позиции Украины. Они ведут зондаж на предмет капитуляции России, чтобы Россия сдалась».

Колташов считает, что именно это намерение подтолкнуло министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу поехать в Китай и встретиться с главой МИД КНР Ван И. По его словам, Киев хочет, чтобы Москва смягчила свои требования, а для этого нужно запугать.

«Нужно говорить, что будет разрушен Крымский мост, что они еще что-нибудь разрушат, что они там долетят на беспилотниках до Кремля и так далее. То есть что-то такое, что-то символическое, то есть им нужно показать, что Украина в состоянии одержать символическую победу, не имея возможности ее одержать», — заявил Колташов.

Новые цели Украины

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак в Telegram-канале рассказал, что Украина планирует нанести удары по территории России. При этом он сам недавно призывал к скорейшему завершению конфликта.

«Наши удары будут становиться еще мощнее. Россия пока не представляет, что она начала собственным террором. Целей хватит», — написал Ермак.

Возможная атака на Крымский мост

2 августа Буданов в эфире телемарафона заявил, что в ближайшие несколько месяцев Крымский мост может быть разрушен.

«Все работают и над дальними ударами, и над этим [уничтожением Крымского моста]. Это все нуждается, скажем так, в комплексном решении. Работа идет», — сказал Буданов.

Журналистка спросила его, смогут ли они осуществить задуманное в ближайшее время — в течение нескольких месяцев или до конца года. Буданов ответил, что хотел бы, чтобы это случилось в такие сроки.

«Если так на ближайшее время смотреть, то шансы есть», — заключил Буданов.

В апреле The Guardian выяснил, что ГУР минобороны Украины готовит третью атаку на Крымский мост, при этом конструкция должна быть полностью разрушена. Якобы в ведомстве подготовили план, который одобрил Зеленский, а у Буданова есть «большая часть средств для достижения этой цели».

Издание отметило, что идея вряд ли будет реализована, поскольку после предыдущих покушений Россия усилила меры по защите моста.

8 октября 2022 года на Крымском мосту в результате теракта взорвался грузовик, из-за чего погибли люди и частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. 17 июля 2023 года мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате теракта вновь погибли и пострадали люди, в том числе дети. Повреждена была и автодорожная часть конструкции.