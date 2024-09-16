Учительница, ходившая по школе в открытых нарядах, призналась в совращении ученика

Педагог из США призналась в совращении несовершеннолетнего спустя полгода после начала разбирательств. Об этом сообщает The Sun.

Женщину арестовали еще в январе, но признание правоохранители получили только сейчас. Известно, что для 26-летней американки это была первая работа в качестве учителя. В школе, где, по версии полиции, она совратила 16-летнего школьника, она проработала полтора года.

По словам сотрудников учебного заведения, они указывали женщине на неподобающий внешний вид. На рабочем месте она носила узкие леггинсы и топы с глубоким вырезом. Помимо этого, американка была «слишком близка с учениками». У самой женщины есть два ребенка.

Известно, что в конце 2023-го педагог сблизилась с молодым человеком и совратила, после чего они нередко оставались наедине. Во время одной из встреч она оставила на спине ученика царапины.

После этого об отношениях учительницы и подростка узнали в администрации. Женщина попыталась скрыться, отправившись в Техас к родственникам, но там ее задержали.

Ранее в Канаде учительница католической школы годами совращала подростков.