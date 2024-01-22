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Помощника учителя средней школы обвинили в совращении учеников

Lexington Herald Leader: в США помощник учителя совращала школьников

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В штате Кентукки помощник учителя средней школы призналась в совращении нескольких подростков. Об этом сообщает Lexington Herald Leader.

Жительница штата Кентукки Эллен Филлипс признала свою вину в растлении несовершеннолетних, женщина работала помощником учителя в школе и соблазняла подростков.

Она вступала в переписку с мальчиками в возрасте от 14 до 16 лет в социальных сетях, присылала сообщения непристойного содержания и уговаривала школьников вступить с ней в интимную связь.

Следствию известно как минимум о двух случаях сексуального насилия над несовершеннолетними. Американке предъявлено обвинение в изнасиловании, ей грозить пожизненное тюремное заключение.

Ранее в США педагога школы обвинили в домогательствах к ученицам.

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