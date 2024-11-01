Суд временно остановил производство по делу Мизулиной к Лебедеву

Лефортовский суд Москвы остановил производство по иску главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной против дизайнера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

7 августа Мизулина отказалась принимать извинения от Артемия Лебедева, который в ходе интервью с Юрием Дудем назвал деятельность ЛБИ «инфотерроризмом». Она пообещала включить видео с извинениями Лебедева в исковое заявление против блогера.

«Лефортовский районный суд на неопределенное время приостановил производство по делу в связи с тем, что назначил экспертизу», — заявили в суде.

Речь идет о лингво-фоноскопической экспертизе, которую Лефортовский суд назначил по делу Мизулиной к Лебедеву и Дудю.

Экспертиза проверит, являются ли утверждения, высказанные Лебедевым в интервью Дудю в отношении Мизулиной, оскорбительными. Несмотря на запрос истцов, суд также постановил, что оплата экспертизы будет проведена ответчиками. Также суд решил приостановить производство по этому делу.

Ранее чеченский министр назвал Мизулину «непонятным руководителем непонятной организации».