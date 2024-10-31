Врач предупредил, какие стоматологические болезни могут привести к летальному исходу

Стоматологические заболевания, такие как кариес, пульпит или пародонтит, крайне редко приводят к летальному исходу. Но это не значит, что их можно не лечить — потому что эти болезни могут привести к последствиям, опасным для жизни и организма в целом, рассказал «Газете.Ru» Магомед Дахкильгов, главный врач клиники «Немецкий Имплантологический Центр», хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог, кандидат медицинских наук.

«Вот, например, абсцесс тканей в полости рта. Он может стать причиной сепсиса, общего заражения крови, если инфекция распространится. Сепсис — это опасное для жизни состояние, которое способно быстро прогрессировать, вызывая полиорганную недостаточность и требует немедленного медицинского вмешательства», — объяснил он.

Абсцесс в полости рта — это локализованное скопление гноя в тканях вокруг зуба, в основном из-за бактериальной инфекции. Абсцесс обычно возникает из-за глубокого, запущенного кариеса или его осложнений, а также травм зуба. Вот почему нужно своевременно лечить и то, и другое. Симптоматика абсцесса — это сильная пульсирующая боль, отек лица или щеки, трудности при жевании или открывании рта, высокая температура, слабость и общее недомогание. Если дело дошло до абсцесса зуба, то стоматолог-хирург обычно проводит дренирование, чтобы удалить гной, антибиотикотерапию и даже удаление зуба.

«Также стоит назвать в числе опасных последствий отказа от стоматологического лечения эндокардит. Это инфекция сердечных клапанов, которая может быть вызвана бактериями из полости рта. Как бактерии изо рта попадают к сердцу? Очень просто — по кровотоку. Полость рта обильно снабжается кровью и пронизана сетью кровеносных сосудов. Это необходимо для питания всех тканей. Но, с другой стороны, активный кровоток быстро разносит все инфекции изо рта по всему организму», — отметил он.

Инфекции, опасные для сердца, являются следствием недолеченных болезней десен — в особенности пародонтита. В точности, когда из локального (на одном участке челюсти) он перерастает в генерализованный — то есть охватывает всю челюсть или даже обе челюсти. Помимо риска потери зубов, пациент может оказаться в кардиологии или даже в реанимации из-за эндокардита — это воспаление внутренней оболочки сердца, которое поражает сердечные клапаны и камеры сердца. Его симптомы — это лихорадка, озноб, усталость, боль в суставах и мышцах, одышка. Это очень серьезное состояние, требующее скорейшей помощи врача. При своевременном обращении вылечить заболевание можно после длительного курс антибиотиков, но иногда требуется хирургическое вмешательство.

«Из более редких заболеваний стоит назвать тромбоз кавернозного синуса. Это потенциально опасное для жизни состояние, при котором в кавернозном синусе — крупной вене на основании черепа — образуется тромб. Часто такое состояние развивается как осложнение инфекций лица, носа или глаз», — заявил врач.

Также можно назвать «людвигову ангину» — это редкое и серьезное инфекционное заболевание ротовой полости и горла, острое воспаление подъязычной области и дна полости рта. Оно вызывает отек, затрудняющий дыхание и глотание. Причиной болезни могут стать инфекции из-за недолеченных болезней зубов и десен. Пациенту потребуется антибиотикотерапия и дренирование абсцесса, резюмировал он.

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