Подавляющее число россиян хотят жить рядом с родственниками

Взрослые россияне выбирают квартиры с учетом будущих нужд, расположения рядом с семьей и комфорта для жизни на пенсии. Это показало исследование девелопера ПИК и исследовательского центра «Позиция», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

42% россиян отметили, что главная мотивация для покупки жилья — стремление улучшить условия проживания. Около трети опрошенных (30%) отметили, что планируют купить недвижимость из-за перемен в семейной ситуации, таких как брак, развод или взросление детей. При этом 20% рассматривают недвижимость как вложение в будущее детей и внуков, а 23% мечтают жить в собственной квартире. Каждый пятый респондент (20%) намерен купить квартиру для сдачи в аренду или как инвестицию, тогда как 8% уже имеют такую недвижимость.

Для большинства респондентов (68%) приоритетным фактором при выборе жилья является его расположение рядом с близкими родственниками — родителями, детьми или внуками. Такая возможность позволяет старшему поколению поддерживать тесные семейные связи и облегчает заботу о близких.

Исследование также показало, что за последние 10 лет потребности взрослых россиян в жилье изменились. Каждый пятый респондент (22%) ищет более тихие и спокойные места для жизни, 18% хотят жить в квартире с площадью больше. Наиболее популярным размером квартиры остается трехкомнатная (35%), следом идут двух- и четырехкомнатные (24% для каждого).

Большинство респондентов выбирают покупать квартиру с помощью ипотеки (52%), а каждый пятый (21%) планирует продать уже имеющуюся недвижимость или же воспользоваться накоплениями (19%).

Больше половины опрошенных выбирают жилье с учетом планов на пенсию уже сейчас (56%). Взрослые россияне считают, что жилье должно быть удобным и комфортным для жизни в преклонном возрасте. При этом треть респондентов (34%) предпочитает выбирать жилье исходя из текущих потребностей, состояния квартиры и района без учета потребностей в будущем.

Главные удобства в квартире для россиян в группе старше 45 лет — это просторные комнаты (38%), отдельная кухня (37%) и гардеробные или кладовые (37%). Кроме того, 29% респондентов отметили необходимость раздельного санузла в своей квартире. Наименее важным фактором выбора недвижимости стала шумоизоляция (8%).

41% респондентов также выразили интерес к «умной планировке»: 43% предпочитают мастер-спальню, то есть основную спальня в квартире, которая имеет собственную ванную комнату и иногда гардеробную. Каждому третьему респонденту (32%) важен сквозной санузел — это санузел с двумя дверями, через который можно пройти из одной части квартиры в другую. Еще 30% хотели бы иметь в квартире разнесенные спальни, когда родительская и детские спальни находятся на противоположных сторонах квартиры, что дает большую приватность каждому члену семьи.

Старшему поколению важно видеть в своем доме обустроенные дворы с зелеными зонами для прогулок (45%) и наличие парковочных мест (42%). Кроме этого, респонденты хотят ощущать большую безопасность во дворе с помощью охраны и видеонаблюдения (23%) и иметь в доступности медицинские учреждения и аптеки (19%).

Респонденты также поделились мнением о роли сообщества жильцов. Большинству россиян важно знать своих соседей и жить в дружелюбной среде (47%), однако 39% ценят приватность и выбирают более уединенный образ жизни.

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