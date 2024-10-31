Москвичи назвали самые творческие спальные районы столицы

Самым творческим спальным районом Москвы большинство жителей города (23%) считает Переделкино (Дом творчества, Дом-музей К.И. Чуковского, Зураба Церетели, Б.Л. Пастернака). Это показало исследование Группы Родина, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

19% респондентов отдали предпочтение району Раменки (Московский городской дворец детского (юношеского) творчества, Мосфильм), такое же количество москвичей (19%) назвали Гагаринский район (Воробьевы горы (в том числе Ботанический сад, Экоцентр), Большой государственный цирк на проспекте Вернадского, Московский Государственный Академический Детский Музыкальный театр им. Н.И. Сац). 13% посчитали наиболее творческим Бутырский район Москвы (Дизайн-завод Флакон), 8% — район Кузьминки (музей К.Г. Паустовского, Московский Губернский театр), 6% — Бирюлево Восточное (Царицынский парк, Московский Областной Государственный Театр Юного Зрителя), 3% — Преображенское (Дворец на Яузе, Российская государственная библиотека для молодежи). Еще 9% отдало предпочтение другим районам.

Среди культурных объектов, которые способствуют формированию творческого комьюнити в районе, москвичи выделили: музеи, галереи, выставочные и креативные пространства (26%), театры и концертные площадки (21%), дома творчества, мастерские (18%), известные исторические здания, нестандартные архитектурные объекты (13%), библиотеки и книжные магазины (11%), парки и зоны отдыха с культурными программами (7%). Еще 4% выделили бы другие культурные объекты.

Для 39% москвичей близость культурных объектов «скорее важна» при выборе района, для 28% — «скорее не важна», для 18% респондентов этот фактор «важный», а для 15% он «совсем не важен».

Среди отметивших важность близости культурных объектов большинство (41%) считает, что творческая среда района оказывает положительное влияние на формирование личности, как ребенка, так и взрослого. Еще 32% считают, что культурные мероприятия и общественные пространства улучшают качество жизни, а 21% указали на их роль в укреплении связи между жителями. 6% респондентов считает, что присутствие творческих инициатив улучшает внешний облик района, делая его интереснее и уютнее для прогулок и отдыха.

Ранее выяснилось, что москвичи готовы оставить столицу ради более выгодного жилья в пригороде.