Москвичей предупредили о непогоде в пятницу

В Москве 1 ноября прогнозируются сложные погодные условия — ожидается сильный ветер, мокрый снег и дождь. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Кроме снега, переходящего в дождь, в Москве ждут усиления ветра с порывами до 21 м/с, а также переход температуры воздуха через 0°C, отметил он.

«Что может способствовать образованию гололедицы», — предупредил Бирюков.

По его словам, за сутки 1 ноября в столице может выпасть до 14 мм осадков. Аналогичная погода ожидается и 2 ноября, будет дуть ветер с порывами до 15 м/с, рассказал Бирюков.

Заммэра Москвы призвал жителей города не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них транспортные средства, а автомобилистам рекомендовал воздержаться от поездок на своем транспорте, если они не сменили летнюю резину на зимнюю.

31 октября сообщалось, что в Москве коммунальную технику перевели на зимний режим работы. До этого она была полностью подготовлена к сезону, прошла диагностику, ремонт и модернизацию, добавили в пресс-службе столичного комплекса горхозяйства.

Ранее россиянам пообещали аномальную погоду зимой.