Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Москве коммунальную технику перевели на зимний режим работы. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства в Telegram-канале.

Отмечается, что до этого она была полностью подготовлена к сезону, прошла диагностику, ремонт и модернизацию.

В пресс-службе добавили, что техника, которая используется только зимой, заранее расконсервирована. Это линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители и мобильные снегоплавильные установки.

Также в московском метро завершили установку «зимних» дверей и переключили систему кондиционирования в поездах на зимний режим.

В начале октября московские коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за ливня. Ремонтный и оперативный персонал находился на круглосуточном дежурстве. На фоне неблагоприятной погоды в столице также провели очистку ливнестоков и колодцев, дренажной системы и водоприемных решеток.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение из-за непогоды в Москве.