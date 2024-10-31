В Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность была дважды объявлена на всей территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Первое объявление о включении сирен он сделал в 21:03. Глава региона призвал местных жителей спуститься в подвал и не выходить до получения сигнала «Отбой ракетной опасности». Затем, через 11 минут, он написал, что ракетная опасность повторно объявлена на всей территории Белгородской области. Отбой ракетной опасности Гладков объявил в 21:28.

В начале июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ атаковали село Долгое Белгородской области с помощью дрона-камикадзе.