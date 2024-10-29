Жительница города Суджа в Курской области, куда проникли подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказала следователю о пропавшем в начале августа муже. Об этом сообщает РИА Новости.

Женщина вместе с сыном покинули Суджу в начале августа, когда, по ее словам, там уже тогда звучали выстрелы и взрывы. Они остановились переночевать в соседний район, но впоследствии не смогли вернуться домой, где оставался глава семейства.

По словам курянки, ее муж остался в Судже, о нем ничего не известно с 6 августа. Мужчина заявил, что останется охранять дом и попросил жену с сыном уезжать.

Женщина рассказала, что муж ни разу не выходил с ней на связь с начала августа. После их отъезда из Суджи украинские военные уничтожили там сотовые вышки.

До этого жительница Суджи сообщила военным следователям, что 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру города из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». По ее словам, это произошло в четыре часа утра 6 августа.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.