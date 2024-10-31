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Небензя рассказал о бешенстве Киева из-за массового переезда украинцев в Россию

Небензя: переезд украинцев в новые регионы РФ вызывает бешенство у Зеленского

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Mike Segar/Reuters

Граждане Украины массово переезжают в новые российские регионы. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, передает РИА Новости.

«У (Владимира) Зеленского <…> вызывает бешенство, что уехавшие на Запад украинцы <…> перебираются в Россию», — отметил дипломат.

Небензя уточнил, что граждане Украины в массовом порядке переезжают в регионы, которые вошли в состав России по итогам референдумов. Он напомнил, что на Западе украинцы столкнулись с бытовыми проблемами, унижениями и дискриминацией по языковому признаку.

По словам дипломата, с февраля 2022-го по февраль 2023 года в Россию прибыли 5,3 миллиона беженцев с Украины.

В четверг, 31 октября, стало известно, что Берн впервые с начала спецоперации возобновил практику по депортации на родину украинцев, которые совершили преступление на территории Швейцарии. Об этом сообщила газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) со ссылкой на швейцарский Госсекретариат по миграции.

Ранее Захарова с сарказмом отреагировала на возобновление высылки украинцев из Швейцарии.

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