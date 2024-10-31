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В Новой Зеландии демонтируют скульптуру руки с человеческим лицом, пугавшую людей

UPI: скульптуру руки с лицом человека, пугавшую людей, демонтируют в Новой Зеландии

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Charlotte Graham-McLay/AP

В Новой Зеландии демонтируют скульптуру руки с человеческим лицом, которая пугала местных жителей, пишет UPI.

Скульптура гигантской руки с человеческим лицом, известная как «Квази», будет демонтирована с крыши Городской галереи Веллингтона, где она находилась последние пять лет. Работа художника Ронни ван Хаута, созданная в 2016 году по заказу художественной галереи Крайстчерча, вызвала неоднозначную реакцию у местных жителей.

Председатель Фонда скульптур Веллингтона Джейн Блэк отметила, что утрата «Квази» ощущается как значительная потеря для городского пейзажа.

«Эта скульптура не имела аналогов и произвела фурор с первого дня», — заявила она.

Демонтаж запланирован на конец недели, после чего «скульптура» будет отправлена в Австралию, однако новое место установки пока не сообщается.

Ранее в Австралии на берег выбросило существо, напугавшее местных жителей.

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