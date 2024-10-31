Соцсети осудили отца, накормившего мясом детей-веганов

В соцсетях осудили отца из США, который накормил своих детей-веганов мясом, пишет Independent.

Мужчина по имени Джо рассказал, что вместе с женой решил воспитывать детей, приучая их к веганской пище. Однако когда супруги развелись, американец пересмотрел свои взгляды. Он начал постепенно подкармливать дошкольников мясом, так как хотел, чтобы они получали необходимые витамины, как рекомендовал им врач.

Джо рассказал, что когда экс-супруга узнала об этом, то устроила скандал. Женщина обвинила его в том, что он не посоветовался с ней и начал кормить детей мясом без ее ведома. Многие пользователи соцсетей заняли позицию матери бывшей жены мужчины.

Впрочем, нашлись и те, кто считает, что Джо поступил правильно.

«Это ведь и твои дети тоже», — пишут комментаторы.

Ранее школьник из США ослеп из-за того, что питался исключительно фастфудом.