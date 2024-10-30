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Школьник ослеп из-за того, что питался исключительно фастфудом

Daily Mail: 12-летний школьник потерял зрение, потому что ел только фастфуд

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Школьник из США ослеп из-за того, что питался исключительно фастфудом, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, 12-летний мальчик из Массачусетса потерял зрение из-за его рациона питания, состоящего исключительно из вредной пищи, в которой не было жизненно важных питательных веществ. Родители ребенка рассказали, что у сына аутизм и боязнь определенных текстур пищи, поэтому он мог есть только бургеры, картофель фри, пончики и пить сок.

Проблемы со зрением возникли у него в начале года и со временем ухудшились. После того как он проснулся ночью и заявил, что не видит, его отвезли в больницу. Врачи обнаружили в его организме серьезный дефицит витаминов, включая витамины A, C и D, а также меди и цинка.

Эксперты опасаются, что потеря зрения может быть необратимой, несмотря на начатые добавки и диету, поскольку у мальчика была диагностирована атрофия зрительного нерва.

Ранее врач объяснила, как питание действует на гормоны.

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