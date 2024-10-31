В Германии выдвинули обвинения подозреваемому в шпионаже в пользу РФ

Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения мужчине с двойным гражданством, которого подозревают в шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру ФРГ.

«18 октября 2024 года Федеральная прокуратура предъявила обвинения гражданину Германии и России Дитеру С.», — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, мужчину подозревают в участии в террористической организации за рубежом. Кроме того, его обвиняют в подготовке «серьезного акта насилия», который представляет собой угрозу для государства.

В апреле немецкий суд арестовал мужчин, которые были задержаны в федеральной земле Бавария по подозрению в работе на спецслужбы России. По версии следствия, они готовились поджигать и взрывать военные и промышленные объекты, участвующие в помощи Украине. В числе возможных целей называли военный полигон.

Ранее МИД Германии вызвал российского посла.