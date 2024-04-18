МИД Германии вызвал посла РФ

Министерство иностранных дел Германии вызвало посла РФ Сергея Нечаева из-за шпионского скандала. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

По информации издания, глава МИД ФРГ Анналена Бербок приняла решение вызвать дипломатического представителя России после задержания в Баварии двух подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами РФ.

Как писал журнал Der Spiegel, предполагаемых шпионов задержали утром 17 апреля в Байройте. Главный подозреваемый — 39-летний Дитер С. из Баварии. Федеральная прокуратура обвиняет его, среди прочего, в том, что он работал агентом секретной службы, готовил диверсии и следил за военными объектами. Предположительно, он сотрудничал с российскими спецслужбами с октября 2023 года. Он согласился совершить поджоги и взрывы на военной инфраструктуре, в оружейных заводах и промышленных объектах.

Вместе с Дитером якобы работал 37-летний россиянин немецкого происхождения Александр Й.

Ранее в Кремле заявили, что не располагают данными о задержании «российских шпионов» в Германии.