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У москвички появились опухоли на ухе после пирсинга

В Подмосковье врачи удалили девушке опухоли на ухе, выросшие из-за пирсинга

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Министерство здравоохранения Московской области

Врачи из Подмосковья удалили девушке опухоли на ушах, которые образовались после пирсинга. Об этом сообщает минздрав региона.

Пациентка пожаловалась на зуд в ушах. Помимо этого, она обнаружила новообразования, которые доставляли неудобство.

«Проведенная диагностика показала, что причиной были келоидные рубцы – доброкачественные новообразования, разрастающиеся из соединительной ткани», – сообщается в публикации.

По словам самой пациентки, несколько лет назад она сделала пирсинг, после которого на месте прокола образовались непривычные рубцы. Со временем они стали расти.

Врачи оперативно удалили новообразования, которые на момент обращения достигали двух сантиметров. На данный момент девушка чувствует себя хорошо, ее выписали. Чтобы подобных ситуаций не возникало, медики порекомендовали в дальнейшем отказаться от проколов.

По словам специалистов, подобные рубцы могут образоваться в том числе и после других травм кожи. В случае если появились рубцы неправильной формы и они остаются яркими длительное время, необходимо обратиться к врачу.

Ранее в Подмосковье врачи спасли пациентку с гигантской опухолью размером с тыкву.

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