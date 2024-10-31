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В Подмосковье врачи спасли пациентку с гигантской опухолью размером с тыкву

В Подмосковье хирурги удалили пациентке миому весом 18 кг

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Врачи онкологического диспансера в Балашихе спасли пенсионерку, которая 20 лет не обращалась за медицинской помощью, женщине удалили миому весом 18 кг. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

66-летняя пенсионерка обратилась в медицинское учреждение с жалобами на боли в области живота, тошноту, изжогу и проблемы с дыханием. Выяснилось, что пациентка более 20 лет обращала внимание на увеличение объема живота, но не спешила лечиться. В ходе обследования у нее была обнаружена гигантская миома матки.

«В ходе операции мы удалили опухоль, которая достигла гигантских размеров — около 60 см в диаметре и весом 18 кг. Она сдавливала соседние органы и нарушала их функции», — рассказала заведующая отделением онкогинекологии № 4 Ирина Карьгина.

Медики отметили, что если бы пенсионерка не обратилась в больницу, у нее могли возникнуть осложнения, угрожающие жизни. Специалисты также напомнили, что профилактический осмотр у гинеколога женщинам необходимо проходить не реже одного раза в год.

Ранее россиянку с гигантской миомой и внутренним кровотечением спасли в Подмосковье.

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