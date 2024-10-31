Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В подмосковной школе директор вызывает родителей к себе по повесткам

В Малых Вяземах родителей школьников вызывают к директору повестками

close
Телеграм-канал «Водонаев | Говорит и показывает»

Жители деревни Малые Вяземы в Одинцовском городском округе Московской области рассказали, что их вызывают в школу по повесткам, которые приносят дети. Примером повестки в своем Telegram-канале поделился местный депутат Станислав Водонаев.

Документ, подписанный директором МБОУ «Мало-Вяземская СОШ», требует от родителей явиться на собеседование. На обратной стороне находится расписка о получении повестки.

Как пишет Regions.ru со ссылкой на самого депутата, пример повестки ему показала одна из мам учеников.

«Повестка передается через классного руководителя ребенку, тот приходит с повесткой к родителю. Сама по себе достаточно неоднозначная ситуация, когда ребенок приходит из школы и говорит: папа, на тебе повестку», — отметил Водонаев.

Как объяснил юрист Евгений Плишкин, никакого права заставлять родителей являться в школу в ультимативной форме у директора нет, родители имеют право прийти в школу, но не обязаны это делать.

18 октября сообщалось, что плакат с надписью «Отомстим за наших» и номером горячей линии Минобороны РФ появился в красноярской школе.

Ранее Путин поддержал идею распространить на детские сады проект «Разговоры о важном».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами