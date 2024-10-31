В подмосковной школе директор вызывает родителей к себе по повесткам

Жители деревни Малые Вяземы в Одинцовском городском округе Московской области рассказали, что их вызывают в школу по повесткам, которые приносят дети. Примером повестки в своем Telegram-канале поделился местный депутат Станислав Водонаев.

Документ, подписанный директором МБОУ «Мало-Вяземская СОШ», требует от родителей явиться на собеседование. На обратной стороне находится расписка о получении повестки.

Как пишет Regions.ru со ссылкой на самого депутата, пример повестки ему показала одна из мам учеников.

«Повестка передается через классного руководителя ребенку, тот приходит с повесткой к родителю. Сама по себе достаточно неоднозначная ситуация, когда ребенок приходит из школы и говорит: папа, на тебе повестку», — отметил Водонаев.

Как объяснил юрист Евгений Плишкин, никакого права заставлять родителей являться в школу в ультимативной форме у директора нет, родители имеют право прийти в школу, но не обязаны это делать.

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