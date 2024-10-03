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Путин оценил идею распространить «Разговоры о важном» на детские сады

Путин поддержал идею проводить в детских садах проект «Разговоры о важном»

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поддержал идею распространить на детские сады проект «Разговоры о важном». Об этом глава государства заявил в ходе встречи с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года», стенограмму мероприятия публикует сайт Кремля.

«Разговор о важном» — это серьезное такое, начало большой работы. Здесь важно не перегибать только ничего, понимаете? Ничего нельзя перегибать», — заявил российский лидер.

Глава государства отметил, базовые ценности следует аккуратно и доступно доводить для дошкольного возраста. Президент указал на также необходимость связывания понятие Родины, страны с родителями и остальными членами семьи.

Также Путин подчеркнул, что следует понимать возраст дошкольников и исходя из этого уровня развития вести работу.

Каждый понедельник первым занятием во всех школах и учреждениях среднего профессионального образования страны проходят «Разговоры о важном». Основные темы связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной России.

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