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В красноярской школе повесили плакат с призывом «отомстить за наших»

В красноярской школе для родителей повесили плакат с рекламой военной службы

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ТВК

Плакат с надписью «Отомстим за наших» и номером горячей линии Минобороны РФ появился в красноярской школе. Об этом сообщает портал ТВК.

«Дети должны быть школьниками, готовиться к ОГЭ/ЕГЭ, быть подростками. Но никак не думать об СВО и о том, что им надо идти по контракту служить», – прокомментировала снимок мама одного из учащихся, приславшая снимок.

В управлении образования изданию прокомментировали, что подобные плакаты появляются в школах, детских садах и других государственных и негосударственных учреждениях. В ведомстве отметили, что они необходимы для информирования населения о службе по контракту, но при этом рассчитаны на взрослую аудиторию, а не на школьников.

В сентябре девушка из Новосибирска отправилась в зону СВО сразу же после того, как закончила школу. Школьница училась в лицее и планировала стать врачом, но за месяц до ЕГЭ, когда ей исполнилось 18 лет, она подписала контракт.

Ранее Путин поддержал идею распространить на детские сады проект «Разговоры о важном».

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