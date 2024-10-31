Московские парки и музеи станут площадками праздника в День народного единства

Для москвичей и гостей столицы проведут более 200 мероприятий в честь Дня народного единства 3 и 4 ноября, сообщается на сайте mos.ru.

На ВДНХ в кинопарке «Москино» гости смогут узнать о космических программах, посетить фестиваль «Хлебный колос – золото России», а также различные мастер-классы. Кроме того, для гостей подготовят большой шатер с четырьмя зонами, которые перенесут посетителей в XII, XVII, XIX и XX столетия. Там научат печь пряники, калачи и хлеб по традиционным рецептам.

Также в «Москино» гостям покажут историческую реконструкцию, посвященную освобождению Москвы от польско-литовских завоевателей в 1612 году.

«Гости кинопарка смогут перенестись в те времена и увидеть, как ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского разбивает интервентов в решающем сражении», — говорится в сообщении.

Также в парках Москвы пройдут развлекательные программы, мастер-классы, тематические занятия, концерты, турниры по шахматам и другие активности.

Московские музеи подготовят для посетителей тематические выставки и экскурсии, а в культурных центрах пройдут концерты симфонической, инструментальной музыки и фольклору.

День народного единства — государственный праздник, который учредили в 2005 году. Он посвящен важному историческому событию — победе народного ополчения во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским над польскими интервентами в 1612 году. Их подвиг считается олицетворением мужества и сплоченности народа.