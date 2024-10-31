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Мужчина подсыпал таблетки в сок беременной женщине, чтобы спровоцировать у нее выкидыш

Metro: у беременной британки случился выкидыш из-за мужчины, подсыпавшего ей таблетки

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Norfolk Police

В Англии мужчина подсыпал в сок беременной женщине таблетки, чтобы спровоцировать у нее выкидыш, пишет Metro.

Как пишут СМИ, 40-летний Стюарт Уорби тайком добавил в апельсиновый сок беременной женщины препараты, которые спровоцировали у нее выкидыш на 15-й неделе беременности. Женщина была госпитализирована, а мужчина был арестован в ходе расследования дела.

Следствие установило, что у британца была сообщница по имени Нуеза Сепеда, которая предоставила ему необходимые таблетки. Стюарт не прокомментировал свои действия, но в полиции подозревают, что таким образом он хотел избавиться от будущего ребенка.

Офицеры подчеркнули, что еще не сталкивались с похожим делом, и выразили пострадавшей женщине поддержку. Уорби и Сепеда остаются под стражей, где будут ожидать приговора суда, назначенного на декабрь 2024 года.

Ранее мужчина подал в суд на подруг жены, которые помогли ей сделать аборт.

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