Мужчина подсыпал таблетки в сок беременной женщине, чтобы спровоцировать у нее выкидыш

В Англии мужчина подсыпал в сок беременной женщине таблетки, чтобы спровоцировать у нее выкидыш, пишет Metro.

Как пишут СМИ, 40-летний Стюарт Уорби тайком добавил в апельсиновый сок беременной женщины препараты, которые спровоцировали у нее выкидыш на 15-й неделе беременности. Женщина была госпитализирована, а мужчина был арестован в ходе расследования дела.

Следствие установило, что у британца была сообщница по имени Нуеза Сепеда, которая предоставила ему необходимые таблетки. Стюарт не прокомментировал свои действия, но в полиции подозревают, что таким образом он хотел избавиться от будущего ребенка.

Офицеры подчеркнули, что еще не сталкивались с похожим делом, и выразили пострадавшей женщине поддержку. Уорби и Сепеда остаются под стражей, где будут ожидать приговора суда, назначенного на декабрь 2024 года.

Ранее мужчина подал в суд на подруг жены, которые помогли ей сделать аборт.