Мужчина подал в суд на подруг жены, которые помогли ей сделать медикаментозный аборт

Американец подал в суд на друзей бывшей жены за оказанную ей помощь в проведении аборта. Об этом пишет UPI.

Известный борец с абортами из Техаса Джонатан Митчелл помог Маркусу Сильве составить иск против Джеки Нойолы и Эми Карпентер. В заявлении утверждалось, что женщины помогли его жене Бриттни получить таблетки для прерывания беременности после того, как она узнала, что беременна от Сильвы. Нойола и Карпентер подали встречный иск, обвинив мужчину во вторжении в частную жизнь.

Решившаяся на аборт американка приняла средство, провоцирующее аборт, в июле 2022 года. Как уточняется, это произошло через несколько недель после того, как Верховный суд США разрешил штатам вводить запрет на аборты. Подруги женщины утверждают, что ее муж знал об аборте, но ничего не сделал, чтобы отговорить жену, а вскоре пара разорвала отношения. Уже после развода Сильва, как сказано в судебных документах, занимался «жестоким преследованием и запугиванием своей бывшей жены».

«Он говорит, что если я не отдам ему свой «разум, тело и душу» до конца развода, который он собирается затянуть, то он сделает так, что меня посадят в тюрьму за то, что я сделала аборт», — писала тогда Бриттни своим друзьям.

В итоге дело было урегулировано в досудебном порядке, и стороны отказались от своих претензий незадолго до заседания суда.

Ранее в Лондоне остановили спектакль из-за обморока зрителя во время сцены аборта.