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Экс-сотрудницу «Уралвагонзавода» осудили за госизмену

Экс-сотрудницу «Уралвагонзавода» осудили на 12,5 лет за госизмену

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Пресс-служба Свердловского областного суда

Свердловский областной суд вынесен приговор бывшей сотруднице «Уралвагонзавода» Виктории Мухаметовой. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Виктория и ее супруг были задержаны в 2023 году в результате спецоперации УФСБ России по Свердловской области в г. Нижнем Тагиле», — говорится в сообщении

Виктория вместе с ее супругом передавали данные о работе оборонного предприятия на Украину. За свои сведения они получали денежное вознаграждение.

Суд вынес приговор Мухаметовой, избрав ей в качестве наказания 12,5 лет колонии общего режима. В отношении ее мужа приговор пока не вынесен.

Сначала супругов задержали в марте 2023 года за мелкое хулиганство. В административном протоколе указали, что они нецензурно выражались в центре Екатеринбурга и нарушали общественный порядок, за что получили 12 суток ареста. Сами Мухаметовы отрицали это. При выходе из спецприемника их снова задержали, но по делу о госизмене.

Незадолго до этого мужчину из Республики Коми заподозрили в подготовке к госизмене. Он собирался воевать на стороне Украины.

Ранее житель Краснодара получил 11 лет колонии за попытку госизмены.

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