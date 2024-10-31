В МАИ прошла заключительная выставка «Дни регионов Дальнего Востока»

В Московском авиационном институте прошла заключительная выставка «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024», сообщили организаторы.

Интерактивная экспозиция в течение октября знакомила студентов ведущих московских вузов с перспективами построения своего профессионального будущего в регионах Дальневосточного федерального округа.

О подготовке специалистов для различных отраслей экономики ДФО рассказала руководитель Управления инноваций, стратегии и коммуникаций МАИ Татьяна Терещенко.

«Московский авиационный институт активно участвует в кадровом обеспечении ключевых аэрокосмических предприятий, расположенных в регионах Дальнего Востока. Так, с этого года совместно с Тихоокеанским государственным университетом МАИ реализует сетевую целевую программу обучения студентов в интересах Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю. А. Гагарина (КнААЗ). Ранее были запущены две программы с Восточно-Сибирским государственным университетом технологий и управления в интересах Улан-Удэнского авиационного завода. На этих программах обучаются более 70 человек», — рассказала она.

Также, по ее словам, реализуется множество партнерских программ. МАИ — партнер Амурского государственного университета в подготовке специалистов для космодрома «Восточный» в области проектирования, производства и эксплуатации ракет и ракетно-космических комплексов. На сетевой программе обучается 120 человек.

«Помимо этого, совместно с ПАО «ОАК» мы с 2022 года реализуем уникальный формат межрегиональных стажировок. В рамках проекта ребята из МАИ и вузов-партнеров проходят стажировки в конструкторских бюро и на производствах ПАО «ОАК», в том числе в производственном центре филиала ПАО «Яковлев» «Региональные самолёты» в Комсомольске-на-Амуре. Также в рамках программы «Авиапрактика» студенты МАИ ежегодно отправляются на практику на КнААЗ, а первые выпускники уже трудоустроены на завод», – прокомментировала Терещенко.

Институт планирует продолжать развитие партнерских отношений с целью обеспечения региональных предприятий высококвалифицированными специалистами. Проведение просветительских мероприятий, таких как Дни Дальнего Востока в МАИ, способствует повышению интереса студентов к возможностям, доступным в этом федеральном округе.