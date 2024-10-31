Пенсионер из Петербурга думал, что помогает полиции, и лишился 12 млн рублей

Житель Фрунзенского района Петербурга остался без накоплений, доверившись телефонным мошенникам. Об этом сообщает УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В правоохранительные органы обратился 69-летний пенсионер, пожилой мужчина сообщил, что два дня общался с телефонными мошенниками. Аферисты убедили петербуржца в том, что он участвует в операции по поимке преступников.

Потерпевший поверил лжесиловикам и несколькими партиями передал курьеру 12 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что в Петрозаводске пенсионерка инвестировала в мошенников 1,4 млн рублей. Злоумышленник убедил ее обменять рубли на доллары через специальный чат в мессенджере. Женщина последовала инструкциям афериста и отправила средства на указанные им счета. Однако ожидаемой прибыли от инвестиций не последовало, а злоумышленники перестали выходить на связь.

Ранее петербургская пенсионерка обогатила мошенников на 13 млн рублей.