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В Иране двум мужчинам по решению суда ампутировали пальцы за воровство

Daily Mail: в Иране двум мужчинам ампутировали пальцы за воровство

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Shutterstock

В Иране двум мужчинам по решению суда ампутировали пальцы за воровство, пишет Daily Mail.

Правозащитные организации сообщают, что суд в Иране постановил ампутировать пальцы двум мужчинам, осужденным за кражу. Этот случай, произошедший в тюрьме города Урмия, стал относительно редким в рамках применения законов шариата.

Согласно информации от правозащитников, Шахаб и Мехрдад Теймури, братья курдского происхождения, были арестованы в 2019 году. После исполнения приговора их перевели в больницу для получения медицинской помощи.

Как пишут СМИ, начиная с 2000 года иранские власти ампутировали пальцы как минимум 131 мужчине, однако такой вид наказания стал применяться реже.

Ранее японец отрезал себе палец и хотел получить за это страховку, но в итоге был арестован за мошенничество.

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