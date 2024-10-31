Россиянин держал в сарае тигра и пытался сбежать с ним от полицейских

В Староминском районе Краснодарского края у местного жителя изъяли тигрицу, которую мужчина незаконно держал у себя дома. Об этом сообщает краевая прокуратура.

В станице Староминской полицейские нашли на территории частного дома взрослую тигрицу. Хищника держал в хозяйственной постройке местный житель. Было принято решение об изъятии животного, однако россиянин отказался добровольно отдавать зверя, он пытался сбежать от полиции на личном автомобиле, но был задержан.

Установлено, что краснодарец допускал факты жестокого обращения с животным. Тигрица передана на временное содержание в специализированную организацию, подтверждающих законность приобретения животного россиянин предоставить не смог.

До этого сообщалось, что в Раменках сотрудники прокуратуры изъяли у местного жителя тигренка, которого мужчина держал в квартире в качестве домашнего животного. Обстоятельства, при которых москвич приобрел животное, устанавливаются, тигренок передан в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Ранее жители Подмосковья нашли на улице львенка.