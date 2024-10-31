Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Судебный процесс по делу адвоката Идалова, угрожавшего прокурору, приостановлен

Суд приостановил процесс по делу угрожавшего прокурору адвоката Идалова

В Химкинском суде Московской области приостановили процесс по делу адвоката Тимура Идалова, угрожавшего прокурору. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе суда, причиной приостановления процесса стало объявление Идалова в розыск. Он скрылся от правосудия.

«Постановлением от 15 июля производство по делу Идалова было приостановлено в связи с тем, что он был объявлен в розыск», — сообщили агентству.

Обвинение выдвинуло версию о том, что адвокат высказал угрозы прокурору во время процесса, проходившего в октябре 2022 года. Тогда он напомнил участнику суда о том, как завершилась судьба комиссара Каттани из итальянского сериала «Спрут».

Арестовали злоумышленника в 2023 году, но позже отпустили. Он получил запрет определенных действий и скрылся от правоохранительных органов.

Идалов выступал защитником в деле Алихана Белхороева и его брата, а также участвовал в деле бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В 90-е годы адвоката осудили за похищение людей, однако приговор отменили в Верховном суде.

До этого сообщалось, что Идалова задержали в Чечне минувшей ночью. Летом, считают защитники адвоката, он поехал к матери в Грозный, где заболел и не смог прийти на суд.

Ранее адвоката экс-сенатора Арашукова задержали при передаче взятки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами