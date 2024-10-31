Судебный процесс по делу адвоката Идалова, угрожавшего прокурору, приостановлен

В Химкинском суде Московской области приостановили процесс по делу адвоката Тимура Идалова, угрожавшего прокурору. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе суда, причиной приостановления процесса стало объявление Идалова в розыск. Он скрылся от правосудия.

«Постановлением от 15 июля производство по делу Идалова было приостановлено в связи с тем, что он был объявлен в розыск», — сообщили агентству.

Обвинение выдвинуло версию о том, что адвокат высказал угрозы прокурору во время процесса, проходившего в октябре 2022 года. Тогда он напомнил участнику суда о том, как завершилась судьба комиссара Каттани из итальянского сериала «Спрут».

Арестовали злоумышленника в 2023 году, но позже отпустили. Он получил запрет определенных действий и скрылся от правоохранительных органов.

Идалов выступал защитником в деле Алихана Белхороева и его брата, а также участвовал в деле бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В 90-е годы адвоката осудили за похищение людей, однако приговор отменили в Верховном суде.

До этого сообщалось, что Идалова задержали в Чечне минувшей ночью. Летом, считают защитники адвоката, он поехал к матери в Грозный, где заболел и не смог прийти на суд.

Ранее адвоката экс-сенатора Арашукова задержали при передаче взятки.